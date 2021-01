Terme Vigliatore, lite tra vicini: ferita una persona

Una lite è scoppiata nel pomeriggio a Terme Vigliatore. Non si conoscono ancora la dinamica e le ragioni del diverbio, che avrebbe coinvolto i due confinanti. La discussione sarebbe degenerata e, a causa di ciò, sarebbe stato esploso un colpo di pistola, che fortunatamente ha solo ferito uno dei due in modo non grave.

Le notizie sono frammentarie perchè i carabinieri di Barcellona stanno conducendo tutti gli accertamenti per definire i contorni dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno provveduto a prestare le prime cure al ferito.

In un primo momento era stata diffusa la notizia che la lite fosse scoppiata all’interno dello stesso nucleo familiare, ma è stato poi accertato dai militari dell’Arma che il diverbio era stato innescato da due vicini di casa. Gli inquirenti stanno lavorando per capire i dettagli della vicenda, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

AGGIORNAMENTO: Secondo l’ultima ricostruzione la lite tra le due persone sarebbe scoppiata in un zona campagna, per un annoso problema di confine. Al culmine della discussione uno dei due ha sparato al 64enne, colpendolo di striscio. Quest’ultimo ha raggiunto la sua auto ed ha raggiunto l’abitazione vicino alla Chiesa madre, a pochi passi da piazza Municipio. E’ stato chiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri, che hanno avviato le indagini.