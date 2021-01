Sicilia, le scuole superiori riaprono il 7 e 8 gennaio con il 50% della didattica in presenza

EL’assessore regionale Roberto Lagalla ha confermato con un comunicato che le scuole superiori siciliane rientreranno il 7 e 8 gennaio, con il 50 per cento delle didattica in presenza. Metà delle classi degli istituti svolgeranno lezione in presenza per tre giorni e l’altra metà seguiranno le lezioni a distanza, per poi invertirsi nei tre giorni successivi fino al 15 gennaio. Dal 18 gennaio, se la curva dei contagi e l’indice Rt non subirà un’impennata, la percentuale delle lezioni in presenza salirà al 75 per cento. L’assessore Lagalla ha poi chiarito il lavoro svolto in queste settimane attraverso i tavoli provinciali delle prefetture: “L’obiettivo è stato il potenziamento del trasporto pubblico locale sia con gli studenti superiori in classe al 50% sia al 75%. Il monitoraggio sui dati del contagi si concentrerà su due parametri, sulla base del quale la Regione potrà adottare eventuali provvedimenti restrittivi: l’andamento della curva epidemiologica in Sicilia e le disposizioni dei decreti nazionali. Se dai numeri dovesse emergere una situazione preoccupante si tornerà alla didattica a distanza al 100 per cento”.