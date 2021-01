Barcellona, vegetazione incolta ai bordi della strada. La segnalazione di un cittadino

Giunge in redazione la segnalazione da parte di un cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto sullo stato della vegetazione ai bordi della strada di via Torquato Tasso, angolo via Ludovico Ariosto.

Ci sono poi tratti dove erba e rampicanti hanno letteralmente inglobato il bordo del marciapiede, rendendo difficile individuare il bordo strada. I residenti che hanno più volte segnalato il problema, hanno deciso ora di darne massima diffusione, sperando che l’amministrazione possa intervenire al più presto per risolvere il problema.