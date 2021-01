Oliveri, gli attuali positivi sono 13: due riscontrati sui 191 tamponi del drive-in

Restano 13 gli attuali positivi nel comune di Oliveri. Due sono i guariti e altri sono i nuovi positivi emersi dopo lo screening con il drive-in organizzato nel mercato coperto, dopo la positività del barbiere del paese. L’Usca ha effettuato 191 tamponi, 76 fra i contatti diretti di positivi e 115 volontari, che ha risposto all’appello del sindaco Francesco Iarrera.

La positività di due nuove persone ha fatto scattare l’isolamento anche per i familiari, i quali si sottoporrano a tampone nelle prossime ore. I contatti diretti, anche con tampone negativo, dovranno osservare un periodo di isolamento. Al termine saranno sottoposti a nuovo tampone.

“Possiamo essere molto soddisfatti – afferma il sindaco – e sollevati dagli esiti dei test. Ringraziamo i ragazzi della Protezione Civile, che hanno lavorato senza mai alzare la testa per 7 ore consecutive. Allo stesso modo ringraziamo i dottori Salvuccio Sidoti, Ines Orlando, Sandra Lena e Fabio Loffredo per aver accolto la nostra richiesta di organizzare un drive-in. Era importante per tranquillizzare tutta la popolazione. Il virus non è ancora stato sconfitto. Continuiamo a rispettare le norme di prevenzione, usando sempre la mascherina, igienizzandoci le mani e mantenendo la distanza interpersonale di un metro”.