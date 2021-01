L’Usca di Barcellona ha comunicato al sindaco Pinuccio Calabrò che, nei giorni scorsi, sono 35 le persone che hanno ottenuto la liberatoria in quanto non più positive al Covid-19. Il dato fa crollare il dato degli attuali positivi, che scendono a 130. Nell’ultimo aggiornamento si registra inoltre un solo caso di positività, già in isolamento domiciliare e due guariti.