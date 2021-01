Oliveri, domani screening nel parcheggio del mercato: un barbiere positivo al test rapido

Il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, attraverso la pagina ufficiale del Comune, ha annunciato per domani 3 Gennaio uno screening degli abitanti presso il parcheggio del Mercato Coperto.

La decisione di organizzare un drive-in direttamente sul territorio comunale, è stata decisa dopo la positività al tampone rapido del barbiere del paese. “Sono iniziate immediatamente – sottolinea nel post – le attività di tracciamento delle possibili linee di contagio. Alla luce di ciò, è molto importante che più persone possibili si sottopongano a tampone, con forte raccomandazione per tutti i titolari di attività commerciali. Questa iniziativa aumenterà la sicurezza di tutti noi, agendo in maniera preventiva sulle possibili linee di contagio”. In poche ore è stato raggiunto il limite di richieste disponibile e l’amministrazione si è già attivata per ripetere lo screening anche nei prossimi giorni.