Milazzo, focolaio Covid-19 al pronto soccorso: 12 positivi, al via lo screening su tutto il personale

Sono 12 tra medici e paramedici i contagiati da Coronavirus al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani di Milazzo. La presenza di un focolaio innescato al ridosso del Natale è ormai conclamato anche dalla direzione sanitaria, che ha programmato una serie di controlli su tutto il personale in servizio presso il nosocomio milazzese.

Domani è previsto un primo screening di massa, con un tampone molecolare per i dipendenti, che sarà poi ripetuto tra cinque giorni, come da protocollo. L’impossibilità di chiudere il punto di primo soccorso, che si occupa dei casi no Covid dei distretti di Milazzo e Barcellona, ha indotto la direzione a predisporre una doppia sanificazione a partire da oggi dei locali, disponendo anche il dirottamento dei casi meno gravi gestiti dalle ambulanze del 118 presso i presidi di Messina e Patti. Il Covid-Hospital di Barcellona non può infatti accogliere i pazienti con altre patologie e quindi non può supportare la situazione d’emergenza creatasi presso il vicino ospedale di Milazzo.