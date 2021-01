Falcone, ai domiciliari un 21enne: estorce soldi a madre e nonna per acquistare la droga

I Carabinieri della Stazione di Falcone, lo scorso 30 dicembre 2020, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 21enne di Falcone, ritenuto responsabile di estorsione, minaccia e danneggiamento ai danni della madre e della nonna. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Patti su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Capo Angelo Vittorio Cavallo,

La misura cautelare scaturisce da un’attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Falcone e coordinata dal sostituto Procuratore della Repubblica Dr.ssa Federica Urban. L’inchiesta ha consentito di documentare come l’uomo, al fine di acquistare sostanza stupefacente per uso personale, con ripetuti atti di violenza e minaccia costringeva la madre a cedere plurime somme di denaro che lo stesso impiegava per acquistare droga per soddisfare il proprio fabbisogno. Ulteriori episodi di minaccia e danneggiamento avrebbero visto responsabile l’uomo anche in danno dell’anziana nonna, la quale diverse volte aveva tentato di indurre il nipote a non fare più uso di sostanza stupefacente.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.