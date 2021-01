Barcellona, incendio in un negozio di jeans in via Umberto I

Un incendio, probabilmente provocato da un corto circuito, ha distrutto l’Uniform Store di via Umberto I. Le fiamme, scoppiate intorno alle 16,30, hanno avvolto completamente i locali destinati alla vendita di jeans.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Barcellona e i Vigili del Fuoco di Milazzo, che hanno avviato gli accertamenti per definire le cause dell’incendio. L’ipotesi più probabile sembrerebbe quella di un corto circuito innescato da alcuni addobbi natalizi, ma saranno necessari ulteriori riscontri. La Polizia Municipale ha chiuso il transito per il periodo necessario a completare le operazioni di spegnimento e di verifica sugli eventuali danni causati all’immobile.







