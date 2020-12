Merì, il sindaco Bonansinga revoca l’incarico all’assessore De Paola

Il sindaco di Merì Filippo Bonansinga, con una determina firmata ieri, ha revocato l’incarico di assessore al dott. Carmelo De Paola, che continuerà a ricoprire l’incarico di consigliere comunale.

Le sue deleghe (Politiche del lavoro, Territorio e Ambiente, Pubblica Istruzione, Infrastrutture) sono state assunte direttamente dal primo cittadino in attesa di un nuovo confronto interno alla maggioranza per assegnare un nuovo incarico assessoriale.

Le motivazioni della scelta, che lo stesso sindaco definisce sofferta, sono riportate nella determina di revoca dell’incarico: “Il Dott. De Paola – si legge nel provvedimento – ha assunto nei confronti delle iniziative del sottoscritto un atteggiamento di contrapposizione tale da non potersi più configurare in sintonia con le scelte della maggioranza, contribuendo in tal modo all’insorgere in seno alla Giunta di un clima scarsamente utile alla realizzazione dei programmi per cui questa amministrazione si è candidata ed è stata eletta nell’ultima consultazione elettorale (…) il perdurare delle posizioni assunte dall’Assessore De Paola ha comportato il venir meno del necessario rapporto di fiducia che aveva ispirato ed era sotteso alla nomina dello stesso, nonché della necessaria condivisione delle strategie politico-amministrative”.

Il primo cittadino meriese, contattato telefonicamente, ribadisce che si è arrivati a questa soluzione dopo una serie di tentativi di confronto conclusi senza il risultato sperato: “Non abbiamo fretta di effettuare nuove nomine – concluse – e nelle prossime settimana il nostro primo obiettivo è completare la riorganizzazione degli uffici comunali. Solo dopo ci confronteremo con la maggioranza per individuare la figura che potrà darci un contributo concreto nell’attuazione del programma elettorale votato dai nostri concittadini”.

“.