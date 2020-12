Lotta alla povertà e alla fame: Barcellona c’è

Lotta alla fame e alla povertà: Barcellona c’è. Potremmo sintetizzare così la realtà dell’emergenza sociale che rappresenta, “la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile”, come è stato affermato nel Preambolo di Agenda 2030, un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità ratificata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015.

Barcellona c’è. La nostra Città, a dispetto delle apparenze e dei tanti denigratori seriali (o leoni da tastiera nel linguaggio moderno) è una Città sensibile, generosa, volitiva, dove Amministrazione Comunale, Associazioni, Enti Caritativi, Club Service e privati cittadini realizzano concretamente, giorno per giorno, mese per mese, anno per anno un pezzo del Programma d’Azione di Agenda 2030, anche senza saperlo, anche senza conoscerlo.

Entro il 2030 l’Agenda prevede di sradicare la povertà estrema per tutte le persone del mondo, ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali (Obiettivo 1) e di porre fine alla fame e garantire a tutte le persone, in particolare ai poveri e le persone più vulnerabili, tra cui neonati, un accesso sicuro a cibo nutriente e sufficiente per tutto l’anno (Obiettivo 2). Su questo fronte possiamo affermare con ragionevole certezza che Barcellona è sulla strada giusta. Lo dimostrano i fatti che sono sotto gli occhi di chi sa guardare e di chi sa apprezzare l’impegno che tanti uomini e donne, laici e chierici, mettono ogni giorno a favore dei bisognosi, le azioni che nascono dall’impegno e i numeri che dimostrano che Barcellona c’è.

C’è una Rete del Banco Alimentare (costituita da 7 enti caritativi) che assiste con attenzione e, soprattutto, con continuità oltre 650 nuclei familiari (circa 2.200 persone); una Rete capace di distribuire, nell’anno che sta per concludersi, oltre 112 tonnellate di merce: 112.000 kilogrammi di cibo che è arrivato sulle tavole delle famiglie indigenti della nostra Città; c’è una Caritas Vicariale attenta, propositiva e coinvolgente che, grazie all’impegno e alla dedizione di tanti parroci, ascolta e sostiene tante famiglie; ci sono tante Associazioni di Volontariato ricche di “Capitale Umano” che si spendono ogni giorno a fianco degli ultimi; penso a La Casa di Francesco, alla Comunità di Sant’Egidio, alle Vincenziane, all’AVULSS. Ci sono i Clubs Service e le Associazioni di carattere Internazionale che, ascoltando l’appello che silenziosamente viene lanciato dalla Comunità, garantiscono la loro fattiva collaborazione: Fidapa, Rotary, Lions Club, Rotaract, Leo sono sempre presenti sul territorio con azioni concrete. Ci sono tanti Uomini e Donne che, senza bandiera alcuna, partecipano attivamente a questa Catena della Solidarietà di cui dobbiamo andare orgogliosi. Ci sono Istituzioni Internazionali, come la Croce Rossa Italiana (Sezione di Barcellona P.G.), e Nazionali, come la Protezione Civile (Club Radio CB), che garantiscono sempre il loro supporto logistico e professionale, oltre che a dare risposte dirette a chi ha bisogno. Insostituibili. C’è, e per onestà intellettuale devo dire ci sono state anche nel passato, Amministrazioni Comunali che hanno cercato di essere accanto a questo mondo del Volontariato cittadino. Oggi anche l’azione amministrativa, come risposta all’emergenza pandemica Covid 19, si sta rilevando efficace nell’assistere le famiglie indigenti tramite la c.d. Cabina di Regia voluta dall’Assessore Roberto Molino e che, grazie alla collaborazione assicurata da tutti gli “attori” (Assessore, personale dei Servizi Sociali del Comune, Rete del Banco Alimentare, Caritas Vicariale, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, ecc.) sta riuscendo a garantire iniziative concrete.

“Non amiamo a parole” dice Papa Francesco in occasione della I Giornata Mondiale dei Poveri da Lui istituita nel 2017 e soprattutto “Tendi la Tua mano al Povero” in occasione della IV Giornata Mondiale dei Poveri del 2020. Tutte esortazioni che trovano riscontro nell’agire quotidiano di quanti, nella nostra Città, hanno deciso di dedicare un po’ del loro tempo a “tendere la mano al povero”.

Certo ci sono ancora tante cose da fare e da migliorare, del resto il 2030 è assai più vicino di quando i Paesi dell’ONU firmarono l’Agenda, ma la strada è tracciata. Barcellona c’è, ma ha bisogno del sostegno di tutti.