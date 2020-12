Barcellona, firmati i contratti dei lavoratori ASU

Si è completato oggi il lungo percorso di stabilizzazione dei lavoratori ASU del Comune di Barcellona. Sono 38 le assunzioni a tempo indeterminato con contratto part-time a 18 ore che sono state sottoscritto stamattina nell’aula consiliare di Palazzo Longano, alla presenza del sindaco Pinuccio Calabrò, del segretario generale Giuseppe Torre, nella funzioni di responsabile del personale, e della responsabile della segreteria comunale Lorenza La Malfa.

La lunga mattinata è iniziata con l’approvazione in giunta del provvedimento di ratifica della graduatoria definitiva e di assunzione dei nuovi 38 dipendenti comunali. L’attesa si è poi protratta fino a mezzogiorno, per il completamento della documentazione da sottoscrivere. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha sottolineato come quest’ultimo passaggio completa un iter avviata della precedente amministrazione, che in campagna elettorale era stato assunto come impegno da tutti e tre i candidati alla carica di sindaco: “Esprimo la mia soddisfazione e quella dell’intera amministrazione per questo obiettivo raggiunto. Si tratta di un traguardo che tutti i lavoratori avrebbe raggiunto, a prescindere dall’esito delle elezioni comunali, ma non nascondo la mia gioia per aver sottoscritto questi contratti. Inizia un anno impegnativo per tutti, ricco di cambiamenti, e da voi tutti mi aspetto la disponibilità a lavorare nell’interesse della comunità barcellonese“. L’assessore Filippo Sottile, che nella passata amministrazione aveva seguito l’iter della procedura di stabilizzazione, ha voluto ricordare la figura del funzionare dell’ufficio personale Armando Sottile, prematuramente scomparso alcuni mesi fa, mentre il segretario generale Giuseppe Torre ha rivolto un pensiero al sindacalista della Cisal Santino Palladino, che aveva rappresentato gli interessi dei lavoratori durante le riunione preliminari alla definizione del percorso di stabilizzazione.

Iano Iraci del sindacato UGL così commenta la firma dei contratti: “Con la firma del contratto a tempo indeterminato si è data dopo trent’anni dignità a tutti i lavoratori Asu del Comume. Come UGL, siamo stati sempre convinti che, dopo la stabilizzazione dei contrattisti, quella di questo gruppo di precari fosse la prima questione da risolvere all’interno del Comune di Barcellona. Finalmente oggi è stato firmato un contratto certo, con uno stipendio certo, al posto di un assegno di utilizzo insufficiente persino al minimo vitale. Il prossimo passo adesso è quello di equiparare la retribuzione di tutti i lavoratori alle 36 ore, eliminando le divisioni di 18, 24, 30 e 32 ore, applicando l’istituto della ricontrattualizzazione. Ne beneficeranno i lavoratori, ma anche l’Amministrazione che avrà personale più motivato e gli stessi cittadini che avranno servizi più puntuali ed efficienti. Dispiace però che per ragioni che non abbiamo ancora compreso, pur essendoci spazio assunzionale, quattro lavoratori siano rimasti esclusi e non saranno assunti e su questo, come sui concorsi banditi, sarà a breve richiesto un incontro con l’Amministrazione”.

Questo l’elenco degli assunti con decorrenza dal 1 gennaio 2021