Sospese temporaneamente le attività del centro Avis di Barcellona: a rischio la raccolta sangue

“L’attività dell’AVIS, associazione volontari italiani del sangue, di Barcellona Pozzo di Gotto è a rischio. L’associazione necessita al più presto di una sede idonea a garantire la prosecuzione del servizio”. È quanto fa sapere il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Melangela Scolaro, attraverso un’interrogazione all’amministrazione comunale.

L’associazione ha, fino a questo momento, svolto il proprio servizio in locali di proprietà dell’Asp di Messina. Tuttavia, l’azienda sanitaria da alcune settimane ne ha richiesto il rilascio e lo sgombero, per un prossimo intervento di ristrutturazione. Ciò ha messo in grave difficoltà i volontari, che hanno dovuto annullare le attività di donazione già programmate.

“Nella nostra città – afferma Melangela Scolaro – dal 1983 opera l’AVIS, promuovendo la cultura della donazione del sangue e garantendo quotidianamente risorse umane indispensabili a questa preziosa attività. La loro meritoria e costante attività sul territorio è indiscutibile. Ed è per questo che si pone l’assoluta necessità di adoperarsi nel migliore dei modi, ed in tempi brevi, al fine di individuare un’idonea struttura che salvaguardi un servizio di volontariato così importante per la salute di tutti i cittadini.”

L’Amministrazione comunale è con urgenza sollecitata ad individuare possibili ed adeguate soluzioni, eventualmente anche d’intesa con l’Asp di Messina.