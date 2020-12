Safer Internet: redatto il documento programmatico per l’uso sicuro delle nuove tecnologie

L’IIS Medi, unica scuola italiana coinvolta nella stesura del documento di e-policy

L’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “E. Medi” ha partecipato, nell’ultimo giorno di attività didattiche prima delle vacanze natalizie, alla riunione telematica dei membri dell’Advisory Board del Safer Internet Centre- Generazioni Connesse Italia, coordinato da Giovanni Vespoli ed in presenza del Direttore Generale del Ministero Istruzione Università e Ricerca, Antimo Ponticiello, come unica scuola italiana per raccontare la propria esperienza del percorso di formazione che ha portato alla stesura del documento di e-Policy.

“Si tratta di un documento programmatico che contiene norme e procedure per un uso sicuro delle nuove tecnologie oltre a contemplare misure di prevenzione delle problematiche che potrebbero insorgere in seguito ad uso non corretto della Rete come cyberbullismo, sexting, grooming, hate speech, dipendenza da Internet e gioco on online” – precisa la referente del progetto professoressa Maria Anversa Grasso, docente interna del Medi ed ambasciatrice eTwinning per la Regione Sicilia.

Il documento di e-policy è stato prodotto al termine di un processo di formazione del team operativo che si è svolto attraverso la piattaforma – progetto – sito – di Generazioni Connesse, co-finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal MIUR ed è stato presentato al Collegio Docenti subito prima del meeting dell’Advisory Board. Il team operativo è costituito dalla Dirigente Scolastica del Medi Domenica Pipitò, dal vicario ed animatore digitale Claudio Rosanova, dalla docente referente bullismo e cyberbullismo Giovanna Pulejo e dalla referente e-policy Maria Anversa Grasso .

“L’IIS Medi-dichiara la Dirigente Scolastica Domenica Pipitò- ha sempre promosso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione per un uso sicuro delle tecnologie digitali in quanto siamo tutti consapevoli che Internet può diventare una pericolosa forma di dipendenza e di rischio. Compito della scuola è proprio quello di favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una competenza digitale consapevole”.

“Per operare in sicurezza -aggiunge Claudio Rosanova, vicario del Medi, animatore digitale e webmaster – da anni adottiamo una politica gestionale delle risorse sul web che faccia riferimento esclusivamente a siti e domini di proprietà dell’istituto stesso: infatti la “galassia” del Medi è composta dal sito web istituzionale, accessibile a tutti, dall’area FAD, riservata agli studenti, alle famiglie e al personale della scuola, contenente anche classi virtuali e spazi per la formazione e l’aggiornamento, dal sistema di videoconferenza Cisco Webex, amministrato e gestito dalla scuola ed infine dal registro elettronico Argo con accessi individuali e sicuri”.









Così il team operativo, attraverso il percorso guidato di Generazioni Connesse, è arrivato alla stesura dell’e-policy, documento che contiene anche le indicazioni operative d’intervento in caso di sospetto o evidenza dei rischi sopra indicati.