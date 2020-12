Barcellona, da domani la firma sui contratti per la stabilizzazione di 34 Asu del Comune

Si chiude nel 2020 la lunga stagione del precariato al Comune di Barcellona. Dopo l’assunzione a tempo indeterminato degli ex articolisti, sancita un anno fa, da domani firmeranno il loro primo contratto a tempo indeterminato 34 lavoratori del bacino Asu, impegnati negli uffici di Palazzo Longano.

La delibera di giunta, che sarà votata oggi, ufficializzerà la graduatoria e farà scattare l’assunzione dal 1 gennaio 2021 per 12 dipendenti di categoria B con mansione di esecutore e per 32 dipendenti di categoria A con mansione di operatore. Per tutti è prevista la formula del part-time a 18 ore. Sono quattro i lavoratori che non hanno superato la selezione perchè privi di alcuni parametri previsti dal bando di selezione interna.