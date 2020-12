Terme Vigliatore, la “Cinquesei” cerca il dialogo con la gente per costruire una lista civica

Il movimento “Cinquesei” costituito sette anni fa da un gruppo di giovani di Terme Vigliatore rilancia la sua proposta per il rilancio del centro termense, aprendosi al dialogo ed al confronto con la gente, in vista della prossime elezioni amministrazione della primavera 2021. L’obiettivo è quello di costruire una lista civica, che diventi la voce del popolo di Terme Vigliatore, dopo l’epilogo della sfiducia al sindaco Domenico Munafò.2

“Quanto accaduto recentemente – si legge in una nota – nella politica di Terme Vigliatore ci ha molto turbati. Come già esternato in sede di Consiglio Comunale, continuiamo a ritenere una follia aver sfiduciato un Sindaco, Domenico Munafò, in un momento di grande crisi ed emergenza come quello che stiamo vivendo, per ragioni che nulla hanno a che vedere con il nostro modo di fare politica. Ragioni di partito, di padrini e padroni politici che niente hanno a che fare con il bene dei cittadini di Terme Vigliatore. Riteniamo che Terme Vigliatore sia vittima in questo momento di “un certo modo di fare politica” antico e ormai passato. Per queste ragioni, e per un altissimo senso di dovere civico, decidiamo oggi con questo comunicato, di aprire un dialogo con associazioni, liberi cittadini, gruppi politici ed imprenditori che possa portare alla formazione di una lista civica, che accompagni nel prossimo futuro Terme Vigliatore fuori dal baratro in cui è stata cacciata. Una lista che rimetta al centro del suo programma i cittadini ed il territorio e che sappia ascoltare le proposte e le richieste che vengono dal popolo, valutandole senza pregiudizi e senza assegnarle un colore politico. Gli anni passati siano testimoni del nostro impegno, della nostra determinazione e della nostra serietà con il motto che solo sei veloce, ma insieme andiamo lontano”.

Ad una settimana della sfiducia votata in consiglio comunale a Terme Vigliatore, arriva così la prima presa di posizione pubblica di uno dei gruppi che non votato il provvedimento, lasciando l’aula in segno di protesta davanti ad una decisione ritenuta inopportuna in momento così difficile come quello che stanno attraversando tutti i comuni italiani alle prese con l’emergenza Coronavirus. La prossime settimane diranno se l’appello al dialogo troverà i primi concreti interlocutori, per costruire il progetto di rilancio del centro termale.