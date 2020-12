Covid-19, otto contagi in una scuola per l’infanzia di Barcellona

Il sindaco Pinuccio Calabrò, nel quotidiano aggiornamento dei dati, ha riferito di otto nuovi casi di positività al Covid-19 nella città del Longano. Sei di questi sono collegati ad una scuola dell’infanzia comunale e riguardano alunni e personale della struttura. Altri due contagi nella stessa struttura riguardano due residenti nel comune di Castroreale. Il plesso è chiuso per la vacanze. La prima positività è stata riscontrata il 23 dicembre scorso ed oggi sono arrivati gli esiti dei tamponi su maestre ed alunni. I contagi sono tutti circoscritti dal momento che sono stati già eseguiti tutti i tamponi necessari come da protocollo sanitario. Altri due casi sono invece relativi a rientri in occasione delle festività natalizie. Sono cinque le persone guarite e non ci sono novità nella situazione dei ricoveri in ospedale.

A Barcellona il totale degli attuali positivi è di 164, con 457 contagiati, 290 guariti e 3 decessi dal 9 ottobre scorso.