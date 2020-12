Barcellona, convocato il 4 gennaio il consiglio comunale sul tema della sanità e dell’ospedale

Il presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino ha convocato per il prossimo 4 gennaio 2021 la seduta straordinaria del consiglio comunale per affrontare il tempo della sanità a Barcellona. La richiesta era stata avanzata dai consiglieri comunali, Melangela Scolaro, David Bongiovanni, Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti, sia per parlare della gestione del presidio di Barcellona nella fase dell’emergenza covid-19, sia per tracciare il futuro della struttura ospedaliera.

La riunione dei capigruppo, tenuta oggi, alla presenza dei consiglieri Tommaso Pino, Melangela Scolaro, Antonio Mamì, Tindaro Grasso, Cesare Molino e Stefano La Malfa, ha definito le modalità di svolgimento della seduta, a cui saranno invitati il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore alla sanitò Ruggero Razza, i vertici dell’ASP di Messina, i due deputati nazionali, Alessio Villarora (M5S) e Ella Bucalo (Fratelli d’Italia), i tre deputati regionali, Tommaso Calderone (Forza Italia), Pino Galluzzo (Diventerà Bellissima) e Antonio Catalfamo (Lega), i rappresentanti del comitato per l’ospedale, coordinato dal prof. Enzo Correnti, ed un delegato delle sigle sindacali di categoria.

Si prevede quindi un confronto intenso e la presenza auspicata dall’assessore Ruggero Razza potrà certamente dare risposte alle domande che potranno arrivare sia dai consiglieri comunali, sia dalle organizzazioni invitate alla seduta, che saranno limitate nel numero e senza la presenza del pubblico, nel rispetto delle norme anti-covid.