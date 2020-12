Furnari, riaperta la via Vecchia Russo e finanziati i nuovi giochi sul lungomare Quasimodo

La fine di un 2020 tutto da dimenticare si sta per chiudere con due notizie importanti per la comunità di Furnari.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Maurizio Crimi, prima di Natale ha riaperto la via Vecchia Russo, una importante arteria del tessuto veicolare del paese che, a causa di un importante dissesto del manto stradale era stato chiuso al traffico già dal 2008.

“Abbiamo restituito alla cittadinanza – afferma il sindaco Crimi – la via Vecchia Russo dopo un decennio di chiusura al traffico. Bisogna fare dell’altro sulla Vecchia Russo, ma intanto partiamo da qui. Un ringraziamento alla ditta Fazio Franco, all’amico Fabio Italiano e alla paziente collaborazione della famiglia Geraci. Un grazie a tutti coloro che hanno dato il loro prezioso contribuito alla risoluzione di un problema che si trascinava da troppo tempo”.

E’ di oggi la conferma di un ulteriore stanziamento da 50.000,00 euro assegnato dalla Regione Sicilia, dopo che è stato possibile con fondi 2.6 milioni di euro, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi per la realizzazione dei parchi giochi inclusivi, volti all’aggregazione e socializzazione per i bambini con un particolare riguardo per i soggetti con disabilità.

Il Comune di Furnari aveva presentato un progetto per dotarsi di un parco giochi inclusivo nella struttura di aggregazione sociale già inaugurata nel 2017, nel parco giochi “S. Quasimodo” dove già è stata installata un’altalena per disabili. “Si tratta di un risultato – continua il sindaco Crimi – a cui l’amministrazione teneva particolarmente e completa un percorso già iniziato nel 2017. L’aggregazione sociale è un importante valore che deve essere promosso in ogni contesto. Il progetto si accompagna ai tanti altri che il Comune di Furnari ha elaborato e che ha intenzione far finanziare”.