Furnari, concorso “Un albero di Natale nel tuo Quartiere”

L’associazione “Un fiore per il mio paese” con il patrocinio del comune di Furnari presenta il contest “Un albero di Natale nel tuo Quartiere – Furnari 2020”.

Alla 1^ edizione del concorso possono partecipare, in modo totalmente gratuito, tutti i cittadini residenti nel comune di Furnari appartenenti a qualsiasi fascia d’età. Ogni gruppo dovrà nominare un referente che provvederà ad inoltrare tre foto di ogni albero per Quartiere, all’indirizzo mail cinziaparatore722@gmail.com entro e non oltre la mezzanotte del giorno 31 Dicembre 2020.

Le foto saranno valutate da una giuria d’esperti e la premiazione si terrà a palazzo Marziani nel giorno della Befana. Al primo classificato sarà assegnato un buono di 100 euro.