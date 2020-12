Pozzo Perla, auto contro un palo della telefonia: transito bloccato

Un incidente autonomo si è verificato oggi pomeriggio nel quartiere di Pozzo Perla. Una automobilista, in modo autonomo, ha perso il controllo dell’auto, che ha concluso la sua corsa contro un palo della telefonia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i Vigili del Fuoco. Gli operai della Telecom e poi dell’Enel stanno lavorando per ripristinare il palo dannaggiato. Non si sarebbe registrata l’interruzione della fornitura, ma la viabilità nella zona è al momento interrotta.