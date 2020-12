Concerto di Natale alle 14 sulla pagina Fb di “Tutti in piazza”

Appuntamento natalizio per “Tutti in piazza” di Luciano Fraita. Venerdì 25 dicembre alle 14 siamo tutti invitati a sintonizzarci in diretta con il concerto di Natale che sarà trasmesso sulla pagina Facebook dell’associaizone al seguente indirizzo https://www.facebook.com/tuttoinpiazza. Sarà un’occasione unica per assistere ad uno spettacolo di musica e di cabaret destinato a grandi e piccini con la regia di Hi-Fly Communication & VideoSolutions.

L’evento, le cui musiche sono curate da Luciano Fraita e Filippo Demariano, sarà realizzato con collaborazione dei ragazzi speciali di “Labo” di San Filippo del Mela, mentre in collegamento streaming ci saranno per uno sketch Salvatore Pierino Brandino nella parte di Babbo Natale e Giovanni Merrina nella parte dell’Elfo. Parteciperanno all’iniziativa anche Salvatore Costantino, editore di Radio Milazzo, e in collegamento con le loro musiche Studio New Wavecon di Ciccio Puglisi e Angela Venuti.