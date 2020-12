Terme Vigliatore, votata la sfiducia al sindaco Domenico Munafò

Il gruppo di otto consiglieri comunali, che hanno condiviso la richiesta di proporre la mozione di sfiducia, hanno confermato con il voto la scelta di far decadere il sindaco Domenico Munafò.

Al termine di una lunga seduta, iniziata poco prima delle 19 e conclusa intorno alle 23.45, è arrivata la votazione che ha sancito la fine del mandato del primo cittadino iniziato nella primavera 2018, con un risultato elettorale plebiscitario. L’ampia coalizione che ha sostenuto la candidatura Munafò si è sfaldata in poco tempo, fino all’epilogo di oggi. L’accusa principale rivolta al primo cittadino dai consiglieri che hanno firma il documento, Maria Rita Calabrò, Francesco Canduci, Florinda Duci, Domenico Feminò, Fabio Valenti, Daniele Biondo e Domenico Genovese e del presidente del consiglio comunale Emanuela Ferrara, è stata la mancanza di dialogo e confronto con la maggioranza del consiglio comunale. I quattro consiglieri che non hanno condiviso la scelta della sfiducia non hanno partecipato al voto finale, compresa la minoranza storica di Nuova Rinascita, che aveva chiesto un rinvio per un presunto vizio nei termini di convocazione della seduta di stasera. Anche il sindaco Munafò, dopo l’ennesimo scontro verbale, ha lasciato l’aula prima del voto che ha concluso il suo mandato. Nell’ultima parte della seduta i consiglieri firmatari si sono dilungati in lunghi interventi per ribadire e giustificare la loro scelta.

Per Terme Vigliatore inizia adesso un periodo difficile, con la nomina di un commissario regionale e il ritorno al voto nel prima sessione utile, quella della primavera 2021. La parola passa agli elettori, che avranno modo di esprimere all’interno delle urne la loro posizione favorevole o contraria rispetto alla scelta adottata stasera dai consiglieri comunali.