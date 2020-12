Terme Vigliatore, alle 18.30 si discute in aula la mozione di sfiducia al sindaco Munafò

Inizierà alla 18.30 la seduta del consiglio comunale di Terme Vigliatore, che dovrà discutere la mozione di sfiducia presentata da sette consiglieri per chiedere la decadenza del sindaco Domenico Munafò.

Ai sette consiglieri che hanno firma il documento, Maria Rita Calabrò, Francesco Canduci, Florinda Duci, Domenico Feminò, Fabio Valenti, Daniele Biondo e Domenico Genovese, si aggiunge anche il supporto del presidente del consiglio comunale Emanuela Ferrara, che non ha sottoscritto la sfiducia nel rispetto del suo ruolo istituzionale. Per l’approvazione del provvedimento sono necessari i voti favorevoli di otto consigliere sul totale di dodici, che compongono il civico consesso di Terme Vigliatore.

Solo stasera saranno illustrate le motivazioni della richiesta di sfiducia, che arriva in aula dopo un periodo di un serrato confronto all’interno della maggioranza, finalizzato ad individuare un punto d’incontro per poter proseguire il mandato affidato dagli elettori di Terme Vigliatore poco più di due anni e mezzo fa. La difficoltà nel raggiungere la quadratura del cerchio all’interno della varie anime dalla coalizione hanno portato alla richiesta di sfiducia. Vedremo stasera se questa mossa ha prodotto conseguenze tali da ritrovare una nuova compattezza così da consentire al sindaco di poter proseguire il suo percorso, chiaramente accogliendo le osservazioni già manifestate in questi mesi da molti dei consiglieri firmatari. Servirà una diversa prospettiva, con un maggiore confronto interno ed una ritrovata condivisione nelle scelte, nell’interesse della comunità di Terme Vigliatore.