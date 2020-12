Nuove acquisizioni di artisti internazionali nella collezione del Museo Epicentro

Nessuno fermi l’arte. Il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto con sede a Gala, antico borgo dal passato storico, incrementa la sua collezione d’arte composta da oltre 1200 mattonelle realizzate da artisti storici italiani e stranieri, anche in questo periodo in cui i mezzi di comunicazioni sono limitati a causa della pandemia da Coronavirus. Il suo fondatore Nino Abbate, infatti, è sempre attivo nella ricerca di nuovi artisti che possano dare sempre maggiore risalto alla collezione.

Sono tre le ultime opere acquisite in collezione, due delle quali sono arrivate direttamente dalle Repubblica di Korea donate da due nomi celebri tra gli artisti emergenti e precisamente:

Autore Shin Ryang Seob (Corea del Sud), titolo dell’opera Soundscape_Map, (Fotografia, elaborazione digitale cm. 30×30, anno 2020), nella sua opera mette in evidenza l’illusione fatta dalla chimica fisica in azione dell’oggetto è un paesaggio trasformato e svelato attraverso il processo della scissura, dissoluzione, ricombinazione della piccola unità. Questo e i registri sensoriali dello stato alterato in continuazione.

Autrice Bang Su-Koung (Corea del Sud) titolo dell’opera The spot (Fotografia, elaborazione digitale, cm.30×30, 2020) nelle sue opere mette in evidenza che al giorno d’oggi (in questo tempo postmoderno), la scienza, che nel tempo moderno era materialistica, costruisce invece un mondo fantastico occupando un posto che un tempo fu magia. Nel passato gli incantesimi risolvevano il contrasto tra l’ansia della gente e i disastri naturali.

La terza donazione è dell’autrice Abril Sigle, giovanissima e talentuosa che ha donato l’opera dal titolo Nello sciame (Fotografia, analogica e digitale, cm.30×30, anno 2020). Il suo lavoro si concentra sulla narrazione delle sue esperienze. In una rappresentazione diaristica della sua vita, il suo lavoro simboleggia la pandemia. La violenza con cui abbiamo trattato la natura ci ha restituito più violenza e caos con una forza maggiore. Abril Sigle è nata in Argentina e cresciuta in Spagna, attualmente studia fotografia presso l’Università di Westiminster a Londra, da pochi giorni ha concluso il suo tirocinio formativo nella nostra città, presso la GALLERIA PROgetto CITTA’ diretta da Andrea Cristelli dove ha condotto una ricerca sul patrimonio culturale locale.

Le opere donate al Museo Epicentro saranno esposte pubblicamente non appena sarà possibile visitare nuovamente i musei.