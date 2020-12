Addobbata a festa dai privati l’aiuola vicino alla chiesa del SS Crocifisso

La Security Multiservizi, in collaborazione con la Sicil Impianti di Fortunato Guerrera, si è fatta carico di addobbare con le luminarie natalizie l’aiuola in adozione all’ingresso di Barcellona nei pressi della Chiesa S.S. Crocifisso.

Si tratta di una scelta fortemente voluta dal presidente Angelo Ferrara, cin continuità con l’azione a supporto della città: “L’obiettivo – afferma in un post – è quello di dare una luce di speranza in questo periodo molto buio”.

Il Comune, come già ricordato nei giorni scorsi, nel rispetto di una delibera di consiglio comunale del 2019, non ha previsto alcun fondo per l’installazione delle luminarie, considerate come una spesa voluttuaria e quindi in contrasto con le prescrizioni per i comuni in fase di riequilibrio del conti economici.