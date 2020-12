L’associazione “Gianluca Quartodecimo” festeggia il suo secondo anniversario

In occasione del secondo anniversario della fondazione dell’Associazione “Gianluca Quartodecimo – Vivere a colori”, vengono presentate una serie di progetti ed iniziative a vantaggio della comunità di Terme Vigliatore, che verranno realizzati insieme con l’Amministrazione Comunale.

L’associazione, anche dopo la scomparsa del suo fondatore Gianluca Quartodecimo, rilancia la sua volontà di non abbandonare il proprio territorio e di sostenere fattivamente il paese. “Il particolare momento storico che stiamo vivendo – si legge in una nota – purtroppo non ci permette di stare insieme fisicamente ma non ci ha tolto la possibilità di “impegnarci insieme” per migliorare la nostra vita ed il luogo in cui viviamo. Guardando fiduciosi in direzione futuro, ecco i regali che oggi poniamo simbolicamente sotto l’albero di natale per noi tutti. A partire dal mese di gennaio e per tutto il 2021, riqualificheremo il verde pubblico adottando una aiuola pubblica del nostro comune e inoltre doneremo al comune arredi da porre nelle piazze e nelle spiagge, durante la stagione estiva. Inoltre parteciperemo al progetto “cubi della legalità”. Il tutto arricchito da altri progetti che vedranno la luce contestualmente alla realizzazione del primo parco inclusivo di Terme Vigliatore che la Regione Sicilia ha appena finanziato”.

Il parco appena finanziato è quello sito accanto alla scuola dell’infanzia di Terme, vicino alla ex fabbrica della Ciappazzi, ed è una bellissima notizia perché sono pochi che hanno fruito dei finanziamenti regionali ma, quando le cose si fanno per bene, il risultato positivo è quasi scontato. L’Associazione Gianluca Quartodecimo dimostra ancora una volta (sono tantissime le iniziative già poste in essere), che quando si agisce per il bene del paese, tutto viene facile ed è molto apprezzato.