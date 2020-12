Villarosa (M5S): “100 milioni di euro per finanziare gli stati d’emergenza dichiarati nel 2019 e 2020”

E’ stato approvato nella legge di bilancio nazionale un emendamento che stanzia nel 2021 100 milioni di euro per tutti gli stati d’emergenza dichiarati dal consiglio dei ministri nel 2019 e nel 2020. Secondo quanto riferito in una nota dal sottosegretario del M5S, Alessio Villarosa, le risorse serviranno alla realizzazione di interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi, per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, e soprattutto per i danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Le amministrazioni pubbliche, per l’accelerazione e la messa a terra degli investimenti sul dissesto idrogeologico inerente agli stati d’emergenza, avranno la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato di personale con comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. I fondi saranno disponibili per gli eventi che hanno colpito il lungomare di Spinesante alla fine del 2019, ma non per quelli alluvionali del 2020, che hanno colpito Barcellona, Terme Vigliatore ed i comuni del comprensorio.

“Continua il nostro impegno – afferma Villarosa – per i territori più colpiti in questi ultimi due anni da eventi calamitosi. Ricordo come se fosse ieri le grosse mareggiate che hanno colpito la costa tirrenica a fine dicembre del 2019, per la quale è stato deliberato lo Stato d’emergenza giusto qualche mese fa, o le emergenze deliberate tra il 2019 e il 2020 che interessano Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e lo Stromboli, con le sue pericolose eruzioni dell’estate 2019. Con questo stanziamento finanziamo interventi utili anche a queste comunità. Spiace purtroppo però che, per scelte folli e miopi compiute dalla Regione Siciliana quest’anno, non potranno usufruire di questi nuovi fondi i territori, come ad esempio la mia Barcellona Pozzo di Gotto, interessati dalle bombe d’acqua di Agosto e di qualche settimana fa”. Per questi eventi non sarebbe stato ancora dichiarato lo stato d’emergenza dal Governo Nazionale, che li ha ritenuti di competenza regionale perchè la Regione non ha deliberato lo stato di calamità e quindi non ha richiesto al Consiglio dei Ministri di deliberare lo stato d’emergenza.