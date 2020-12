Ditta barcellonese omaggia la città con le luminarie di Natale in piazza Duomo e via Don Bosco

La ditta barcellonese Sicil Impianti ha omaggiato la città del Longano con l’installazione di luminarie di Natale nell’aiuola al centro di piazza Duomo e nella villetta di via Don Bosco, di fronte al palazzo Municipale.

L’iniziativa è stata dettata dalla volontà del titolare dell’impresa Fortunato Guerrera di garantire un piccolo segno del Natale ormai alle porte. Le restrizione anti Covid-19 ed una delibera del consiglio comunale del 2019, che in fase di riequilibrio dei conti economici dell’ente, vieta la spese voluttuarie, come sono state considerate quelle per le luminarie, non hanno consentito di addobbare la città come accaduto negli anni scorsi.