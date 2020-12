Francesco D’Anna confermato presidente della sezione arbitri di Barcellona

L’assemblea ordinaria ed elettiva della Sezione Arbitri di Barcellona P.G., che si è tenuto in modalità telematica, ha proceduto la conferma dell’arbitro emerito Francesco D’Anna per il ruolo di presidente. Si tratta del terzo mandato consecutivo e la sua rielezione premia l’importante lavoro svolto in questi anni. Diversi associati stanno infatti ben figurando a livello nazionale, così come in tanti si stanno mettendo in evidenza in ambito regionale e sezionale.

All’Assemblea, oltre agli associati sezionali, hanno partecipato, in rappresentanza del Comitato Regionale Sicilia, il Segretario Francesco Oneglia della Sezione di Palermo e la Componente Denise Salute della Sezione di Caltanissetta, i quali nel loro breve intervento hanno portato anche i saluti del Presidente Regionale, Michele Cavarretta.

Il Presidente Francesco D’Anna appena eletto, visibilmente emozionato per il plebiscitario consenso ricevuto, ha ringraziato sia il Consiglio Direttivo uscente per la proficua collaborazione, che tutti gli associati barcellonesi, assicurando nel contempo, di essere ancora più determinato al fine di poter raggiungere nel prossimo futuro traguardi sempre più ambiziosi.