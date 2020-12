Noicisiamo contrario alla riduzione delle indennità politiche

Il gruppo #Noicisiamo, attraverso la consigliera comunale Antonella Lepro, interviene in merito alla riduzione delle indennità per il consiglio e la giunta comunale.

“Noi diciamo sì alla revoca della delibera di riduzione del 15% operata dalla precedente amministrazione, perché siamo convinti che chi viene eletto intenda operare al servizio della comunità h24. Pertanto quello dei consiglieri comunali non può essere considerato un servizio di volontariato. Riteniamo che questo eventualmente vada fatto altrove e in silenzio, lontano dalle luci della ribalta. Da sempre esiste un’indennità di funzione che riteniamo vada mantenuta e adeguata. E’ inutile parlare di questi argomenti nascondendosi dietro un velo di diplomazia, piuttosto è necessario, soprattutto nel rispetto della cittadinanza, dire quello che si pensa realmente. Senza sotterfugi e frasi a metà che puntano più all’apparenza che alla sostanza delle cose. E’ sterile e senza costrutto ergersi a paladini della giustizia o di diritti dei cittadini per poi bussare alla stanza dei bottoni della politica e chiedere altro come incarichi o poltrone. E’ giunto il momento di dire le cose come stanno. E #Noicisiamo lo farà sempre, piaccia o meno”.