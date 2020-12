Barcellona, Forza Italia favorevole al taglio delle indennità di carica

La riunione tra i capogruppo sul tema delle indennità di carica a Palazzo Longano ha chiarito la necessità di applicare la riduzione imposta dalla legge del 2015. Un ulteriore riduzione è stata disposta dalla legge del 2020, con un riduzione complessiva che dovrebbe quantificarsi nel 23 per cento dell’attuale indennità.

In merito alla polemica sorta in ordine a questo tema, Forza Italia di Barcellona si dichiara favorevole senza riserve alla linea proposta. con un taglio ulteriore del 15%, che si affiancherà a quello già recentemente introdotto dalla legge. “In un momento di generale difficoltà economica – afferma il capogruppo Tommaso Pino – è giusto che la politica sia da esempio, ricordando che essa, per come il gruppo la intende, non è mai un mestiere, ma un servizio”.