Barcellona, aperte le iscrizioni per diventare volontari della Croce Rossa

Il Comitato CRI di Barcellona Pozzo di Gotto ha attivato presso la sede (in modalità on line), un Corso di Formazione per Aspiranti Volontari della Croce Rossa Italiana. L’inizio dei corsi è fissato per giorno 09 Gennaio 2021, mentre gli esami finali si terranno il 06 Marzo 2021.

Gli Aspiranti Volontari che accedono ad un Corso di Formazione:

Esprimono la volontà di aderire ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna;

Si associano alla Croce Rossa Italiana, successivamente al superamento dell’Esame di Idoneità conclusivo il Corso di Formazione, versando la quota di iscrizione;

Sono cittadini italiani, ovvero cittadini di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai sensi delle attuali normative vigenti in materia;

Non sono stati condannati, con sentenze passate in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;

Assumono l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, di cui allo Statuto ed ai Regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività dei Volontari, che consentono il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione;

Considerato il numero consistente di preiscrizioni, il Comitato precisa che, sia per ragioni di qualità della didattica sia per rispettare il regolamento dei Corsi Base CRI che per questioni di sicurezza dei locali, verranno ammessi al corso i primi trenta aspiranti che si iscriveranno al corso sul Portale GAIA e regolarizzeranno la propria posizione amministrativa.