Intelligenza artificiale e diritto di famiglia, a che punto siamo?

Si è parlato di “algoritmo responsabile” nel più ampio contesto di intelligenza artificiale applicata al diritto, e in particolare, al diritto di famiglia. Un focus su un argomento insolito, ma più che mai attuale in un tempo in cui ancora troppe resistenze vengono opposte dal sistema, ma le necessità urlano un assoluto cambio di guardia.

La Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni – sede di Messina e Sicilia Nord-Orientale ha fatto il punto lo scorso 14 dicembre, in un evento online.

Moderato dall’avvocato Maria Rita Ielasi, presidente della sezione, il Convegno ha visto la partecipazione di due relatori d’eccezione: l’avv. Giuseppina Siracusa, vicepresidente del Consiglio di Disciplina di Messina e l’avv. Antonio Tesoro, fondatore e già presidente Centro Studi Informatica Giuridica di Messina.

Partecipata da quasi 200 persone, la sessione di approfondimento giuridico è servita ad avere un quadro completo relativo a vuoti normativi, etica dell’intelligenza artificiale e utilità indiscussa di un sistema informatico che serve il sistema.

Mentre l’avv. Siracusa ha trattato il tema in maniera molto ampio, tratteggiando l’animus di un mestiere che ha necessità di evolversi senza perdere la propria identità, l’avv. Tesoro ha svelato e portato all’attenzione dei più l’importanza pratica di un sistema che funziona.

“Nonostante l’intelligenza artificiale stia prendendo il sopravvento, soprattutto in tempi di pandemia, il mestiere di avvocato ha bisogno di approcciarsi in maniera delicata a questo mondo senza perdere di vista il suo importante ruolo: quello di fare da ponte tra le esigenze dell’individuo e l’applicazione corretta del diritto. Possiamo fidarci e farci accompagnare dall’algoritmo responsabile, ma non possiamo e non dobbiamo scorgere una soluzione sostitutiva. L’empatia, l’umanità che ci caratterizza non potrà mai essere sostituita. Va da sé che, al momento, siamo molto impreparati per i vuoti normativi enormi che il sistema non ha ancora colmato e per quella parte di etica del diritto che dovrebbe essere rivista alla luce delle nuove tecnologie” – ha dichiarato durante il convegno l’avv. Siracusa.

“Ho sempre amato l’informatica e nel mio studio non esiste quasi più la carta.- ha esordito l’avv. Tesoro – Anche a nostra insaputa, ormai i robot predisposti creano atti su misura, in base alle direttive che gli forniamo. Pensiamo ad esempio ai decreti ingiuntivi emanati dai giudici, quelli vengono ormai generati automaticamente da un supporto al giudice. Questo è un esempio, ma se ne potrebbero fare tanti altri. Sarebbe un bene capire preliminarmente che l’aiuto che può garantire un sistema d’informatico al nostro lavoro non sarebbe di poco conto, diventerebbe necessario investire in risorse e rendere tutto molto più semplice. Gli avvocati del domani, come in tutte le professioni e nel mondo in generale, avranno bisogno e si serviranno certamente dell’informatica. Questa è una certezza”.

Un convegno per gli avvocati, organizzato promosso e realizzato da avvocati, come ha sottolineato la Presidente Ielasi che cerca di portare all’attenzione della categoria temi sempre all’avanguardia, nella speranza che l’evoluzione di questo mestiere ne aumenti sempre più il prestigio.