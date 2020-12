Barcellona, nel question time troppe assenze tra i banchi della maggioranza: rinviate quattro interrogazioni

Si è conclusa in anticipo la seduta del consiglio comunale dedicata al question time, convocata ieri sera per le risposte degli assessori alle interrogazioni dei consiglieri presentate entro la fine di novembre.

L’assenza degli assessori comunali Filippo Sottile, Fabio Paterniti e Roberto Molino, espressione di Forza Italia, hanno imposto il rinvio dei quattro interrogazione a cui dovevano rispondere proprio gli assenti. La minoranza, attraverso il consigliere David Bongiovanni, ha chiesto di votare la proposta di inserire i quattro punti all’ordine del giorno in coda alla seduta ordinaria convocata per il prossimo 22 dicembre.

Tra i banchi della maggioranza si è notata l’assenza dei consiglieri comunali di Forza Italia e del gruppo Azzurri per Barcellona, riconducibili anch’essi all’area del partito forzista, insieme ad alcuni esponenti del gruppo misto, tra cui Antonella Lepro. In aula erano presenti solo 13 consiglieri su 24 e dopo aver trattato le interrogazioni che richiedevano le risposte degli assessori presenti, Santi Calderone e Viviana Dottore, è arrivato il rinvio al prossimo consiglio comunale dei punti non trattati. Emerge quindi un segnale di tensione interna, su cui però al momento non ci sono commenti ufficiali.

Il presidente del consiglio Angelo Paride Pino ha già provveduto ad aggiornare l’ordine del giorno della seduta del 22 dicembre, in programma alle 19, che inizierà con la benemerenza al gruppo dei volontari del Club Radio Cb, assegnata per l’impegno costante nel supporto alla popolazione non solo nei momenti di emergenza idrogeologica e sanitaria.

Domani nel corso della riunione dei capigruppo sul tema delle indennità e dei gettoni di presenza, sarà affrontata anche la richiesta di convocazione di un consiglio comunale straordinario sul tema dell’ospedale di Barcellona. La richiesta è stata firmata dai quattro consiglieri di minoranza, David Bongiovanni (PD), Antonio Mamì (Città Aperta), Raffaella Campo (Città Aperta) e Gabriele Sidoti (Città Aperta) e dalla consigliera del gruppo misto Melangela Scolaro.