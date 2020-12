Barcellona, concessa la civica benemerenza ai volontari del Club Radio Cb

Sarà consegnata martedì 22 dicembre, all’inizio della prossima seduta del consiglio comunale di Barcellona, la civica benemerenza all’associazione Club Radio Cb, affiliata all’Anpas Protezione Civile, che ha compiuto i 25 anni dalla sua fondazione il 5 dicembre scorso.

Il Club Radio Cb è, infatti, stato costituito nel 1995 e per molti barcellonesi, non solo per gli addetti ai lavori, è un punto di riferimento non solo in caso di calamità, ma anche per la fattiva campagna di sensibilizzazione e di prevenzione, attraverso diverse iniziative organizzate sul territorio. I volontari dell’associazione hanno accumulato una grande esperienze, a partire dall’attività antincendio, operando in autonomia ma anche supportando l’attività dei Vigili del Fuoco. Fondamentale è stato il loro ruolo sia negli eventi alluvionali che hanno colpito il comprensorio di Barcellona, ma anche nelle altre emergenze che hanno interessato il loro raggio d’azione. Inseriti a pieno titolo nella rete delle Protezione civile regionale, non hanno fatto mancare il loro supporto anche in altre zone anche a livello nazionale, dal terremoto de L’Aquila e del centro Italia agli eventi alluvionali di Giampilieri e San Fratello. Non bisogna poi dimenticare il supporto alla rete del Banco Alimentare e all’amministrazione comunale nell’assistenza dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus.

“Si tratta di un riconoscimento meritato – sottolinea il presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino, che ha organizzato la cerimonia di consegna in collaborazione con la funzionaria comunale Lia Castrovinci – per un gruppo di volontari, coordinati dal presidente Marco Anastasi, che negli anni hanno garantito l’assistenza alla popolazione, non solo davanti all’emergenza idrogeologica che ha colpito il territorio, ma durante tutto l’anno, mostrando disponibilità in ogni circostanza”.