Venerdì 18 e lunedì 21 dicembre 2020, in occasione delle festività natalizie, si terrà una raccolta di generi alimentari (anche per neonati) non deperibili e di prima necessità a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio barcellonese. L’iniziativa è promossa dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Nino Pino Balotta”, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Barcellona Pozzo di Gotto.