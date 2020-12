A Barcellona assegnati 360 mila euro per i buoni spesa Covid: il 20% per i pasti caldi

La Giunta comunale di Barcellona, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, ha approvato la proposta dell’assessore Roberto Molino per l’assegnazione delle risorse destinati ai buoni spese per l’emergenza Covid-19. L’iniziativa è stata finanziata con il Decreto Ministeriale Ristori Ter del 23 novembre 2020, che ha assegnato a Barcellona Pozzo di Gotto una somma complessiva di 360.587,35 euro. Nelle delibera è stato disposto che 300 mila euro saranno destinati ai buoni spesa e la restante parte all’acquisto di beni di prima necessità da parte del Comune.

I buoni spesa, utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari, avranno queste caratteristiche: saranno nominativi e pertanto non cedibili eccezion fatta per i componenti del medesimo nucleo familiare; non possono essere commercializzati né convertibili in denaro; saranno utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali ricandenti del territorio comunale. Saranno previste due sezioni, una per le rivendite al dettaglio dei generi alimentari presso i quali è spendibile una quota pari al 80% dei buoni spesa assegnati, ed una seconda per gli esercizi che effettuano la somministrazione di cibo (rosticcerie, trattorie e analoghi) presso i quali è spendibile una quota pari al 20% dei buoni spesa assegnati.

“Questa soluzione – affermano il sindaco Calabrò e l’assessore Molino – darà un po’ di ossigeno al settore della ristorazione attraverso l’attività di asporto. A sostegno delle famiglie in difficoltà saranno previste altre iniziative per il periodo natalizio che verranno annunciate dopo la loro definizione all’interno della cabina di regia”.