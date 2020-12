I costi della politica a Barcellona, il sindaco Calabrò: “Mai discusso dell’argomento”

Il tema della modifica delle indennità per gli amministratori e dei gettoni di presenza dei consiglieri di Palazzo Longano ha alimentato per un giorno i corridoi del Municipio di Barcellona. Ad innescarla è stata la convocazione dei capigruppo consiliari, da parte del presidente del consiglio Angelo Paride Pino, su richiesta dell’assessore al bilancio Fabio Paterniti, per avviare un confronto condiviso nell’adeguamento dei costi della politica, sulla base delle nuove disposizioni, che prevedono una riduzione del 30 per cento di indennità e gettoni di presenza. La precedente amministrazione l’aveva già ridotta del 15 per cento prima delle nuove disposizioni regionali. L’incontro, come detto promosso dall’assessore al bilancio, è solo preliminare ad una decisione definitiva sulla questione e come precisa il sindaco Pinuccio Calabrò “l’argomento non ha mai formato oggetto di discussione” all’interno della sua giunta. Il primo cittadino ha infatti replicato ad un articolo pubblicato da una testata giornalistica: “Corre l’obbligo di fornire una precisazione (…) circa una presunta intenzione dell’Amministrazione comunale (si parla anche di “… un input dell’Amministrazione Calabrò …”) di eliminare il taglio del 15% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale stabilito nel corso del precedente mandato amministrativo. La notizia, infatti, è totalmente priva di fondamento: nessun indirizzo né direttiva sono stati formulati dalla Giunta Comunale”.

L’assessore Paterniti ha confermato che si tratta di una riunione preliminare a qualsiasi decisione: “La giunta Materia aveva proceduto alla riduzione del 15 per cento e adesso si dovrà procedere ad un ulteriore 15 per cento, nel rispetto della legge regionale 11/2015”.