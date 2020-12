Gli auguri di Buon Natale su 24live: invia un video per partecipare all’iniziativa

Vuoi fare gli auguri di Buon Natale attraverso 24live.it? La redazione dà questa possibilità ai suoi lettori, ma anche a tutte le associazioni cittadine e agli albi professionali presenti in città.

Per farlo basterà inviare un video della durata massima di un minuto, possibilmente girato in un ambiente luminoso (la luce naturale è consigliata) e realizzato con lo smartphone, la fotocamera o la telecamera, preferibilmente in orizzontale con il formato mp4.

I vostri auguri potranno essere mandati dal 14 al 22 dicembre 2020. I video saranno pubblicati a partire dal 24 dicembre 2020 sui canali social (Facebook e Instagram) e sul canale Youtube di 24live.it

Essi andranno inoltrati, indicando il nome e cognome dell’autore, alla mail 24live.it@gmail.com oppure al numero WhatsApp 3285472692.

Per i lettori più piccoli la redazione offre, invece, l’opportunità di inviare una breve lettera contenente non solo gli auguri, ma anche i desideri per questo Natale e per il prossimo anno.