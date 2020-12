Barcellona, il gruppo di Forza Italia dona l’albero di Natale: sarà sistemato in piazza stazione

Il gruppo di Forza Italia di Barcellona omaggia la città del Longano con un albero di Natale, in arrivo direttamente dai Nebrodi. L’abete sarà posizionato nell’area dell’ex stazione ferroviaria, nella zona del Seme d’Arancia, e sarà addobbato con il contributo dei rappresentanti del partito, ma anche con quello dei commercianti che vorranno partecipare all’iniziativa.

“Si tratta di un dono – afferma il capogruppo Tommaso Pino – che abbiamo voluto fare alla nostra città, con l’augurio di un sereno Natale, da vivere nel rispetto delle regole per evitare la diffusione del Coronavirus”.

L’albero è già stato trasportato a Barcellona e sarà sistemato nei prossimi giorni per consentirne l’addobbo in tempo utile per le festività natalizia, che saranno vissuti dai più responsabili in un clima diverso rispetto al passato per le restrizioni imposte dal Governo e finalizzare ad evitare una terza ondata dei contagi.