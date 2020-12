Barcellona, festeggiati i 100 anni di Giuseppe Luciano Bucalo

Il Covid-19 non ha consentito di festeggiare con la partecipazione di tutti gli amici e parenti, ma i figli di Giuseppe Luciano Bucalo, Grazia, Carmelo, Salvatore e Maria, non hanno voluto perdere l’occasione per un momento di gioia nel ricordare il suo 100° compleanno.

Lo hanno fatto nella casa di via Crinò 15, a Sant’Antonino, con un semplice taglio della torta, alla presenza del presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino, che ha consegnato un mazzo di fiori. A manifestare il loro affetto hanno fatto gli auguri anche i nipoti ed i pronipoti, in modo scaglionato durante la giornata, nel rispetto delle regola anti assembramenti, con l’organizzazione della nipote Antonia Bucalo.