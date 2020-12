Sfiducia al sindaco Munafò, la posizione della “Cinquesei” e di Nuova Rinascita

La mozione di sfiducia nei confronto del sindaco Domenico Munafò, presentata al Comune di Terme Vigliatore ha acceso il dibattito politico nel centro tirrenico. I gruppi Cinquesei e Nuova Rinascita, che sono contrari alla proposta dei sette consiglieri, a cui si aggiunge anche il presidente del consiglio, hanno espresso la loro posizione, stigmatizzando anche la decisione dei consiglieri della maggioranza consiliare di non partecipare alla seduta convocato su loro richiesta per affrontare i temi dell’emergenza alluvioni e Covid-19.

Il movimento Cinquesei del presidente Nino Chiofalo, che può contare su un proprio consigliere Giovanni Zanghì, vice presidente del consiglio, senza entrare nel merito della mozione di fiducia, contestano la scelta di abbandonare l’aula da parte dei otto consiglieri, nella seduta di venerdì scorso. “La presentazione al protocollo del comune di Terme Vigliatore della “mozione di sfiducia” presentata nei confronti del sindaco dottor Domenico Munafò, da parte di sette consiglieri, e poi quanto è poi accaduto durante la seduta del consiglio comunale convocato, dalla presidente Emanuela Ferrara, per discutere sui problemi relativi al Covid ed ai problemi inerenti le alluvioni che hanno causato milioni di danno ai cittadini ed al comune, e finito con l’abbandono della sala consiliare da parte degli stessi sette consiglieri firmatari la mozione che, con la loro uscita, hanno provocato la chiusura senza alcun dibattito sui due problemi prima detti, dicevamo ci è sembrato opportuno, da parte nostra esprimere la nostra posizione su tutto ciò. Noi non vogliamo entrare nel merito della decisione politica firmata dai consiglieri Daniele Biondo, Domenico Genovese, Maria Rita Calabrò, Franco Canduci, Florinda Duci, Domenico Feminò e Fabio Valenti, ai quali si è unita con propria dichiarazione prima di uscire dall’aula il presidente del consiglio comunale Emanuela Ferrara, ma ci rattrista e ci lascia molto amareggiati aver assistito alla caduta del numero legale dei succitati consiglieri in un consiglio che vedeva all’ordine del giorno argomenti importantissimi per il paese quale la situazione del Covid e le problematiche relative alle alluvioni, punti che interessavano molto i nostri concittadini. Avremmo voluto far sapere, con il nostro consigliere Giovanni Zanghì che è rimasto in aula, la nostra posizione in merito a queste problematiche che dovevano essere discusse e che andavano affrontate tutti insieme. Siamo convinti che da una discussione in aula, sarebbe sortito un confronto ed un dibattito necessario ad individuare soluzioni e interventi urgenti e utili al bene del paese. La decisione di abbandonare l’aula, ha azzerato tutto. Secondo noi – hanno concluso gli appartenenti al movimento “cinquesei”- la caduta del numero legale è stata anche la caduta del diritto alla parola di ogni singolo consigliere comunale sulle problematiche all’ordine del giorno ed è grave e penalizzante. Dispiace davvero parecchio. Era indubbiamente il momento della unità, dell’abbandono, anche solo temporaneo, ai colori politici e delle divisioni interne al consiglio comunale, che, ovviamente anche secondo noi rimangono legittime e giustificabili, e mettere al centro i cittadini. Ciò che invece è successo, secondo noi, andava evitato per cercare di affrontare e risolvere al piu’ presto gli enormi problemi che il nostro paese e i nostri cittadini stanno vivendo e ci obbligava, oggi più che mai, alla responsabilità ed a farci carico della soluzione dei problemi che stanno creando disagio. La decisione di non voler discutere , non danneggia noi consiglieri o il sindaco, danneggia il paese tutto e di questo bisognerà tenerne conto in futuro”.

Il Gruppo di Nuova Rinascita, rappresentato dai consiglieri Angelo Sottile e Davide Abbate, esprime la sua posizione contraria alla mozione di sfiducia, ritenendo assolutamente in questa fase non condivisibile, ed irresponsabile, l’interruzione traumatica della legislatura: “Viviamo un momento difficile per la nostra Comunità, con in atto una grave crisi sanitaria (Covid-19), una situazione drammatica di danni alluvionali e di pericolo nell’immediato futuro, dopo decenni di abbandono e permissivismo e di nessuna azione risolutiva per mitigare la fragilità del territorio, conseguente ad un grave e pericoloso dissesto idrogeologico. E’ nostro profondo convincimento, che il ruolo del Consigliere Comunale eletto dai cittadini, sia di dare assoluta priorità agli interessi della Comunità, rispetto agli interessi politici, se pur legittimi, di protagonismi personali, di gruppi e partiti politici, che non tengano in minimo conto la grave situazione in cui versa il Comune e di conseguenza l’intera comunità. Per queste ragioni avevano dato la disponibilità, all’appello del Sindaco, per unire le forze e profondere tutte le energie e capacità, per aiutare ed assistere al meglio i cittadini del nostro Comune, in questo periodo terribile che stiamo attraversando, nel rispetto dei valori prioritari che ci hanno sempre guidato nella nostra attività nel Consiglio Comunale. Facciamo appello, ai colleghi Consiglieri Comunali ed ai loro referenti politici comunali ed extra comunali, per riconsiderare l’opportunità, con alto senso di attaccamento al territorio e di responsabilità, di unire le forze per fronteggiare al meglio la grave situazione, rimandando ad un periodo di relativa normalità, le varie “rese dei conti” interne allo stesso gruppo che ha stravinto le elezioni, non escludendo un possibile coinvolgimento di Nuova Rinascita in future iniziative e progetti politici“.