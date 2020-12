Le reazioni dopo il botta e risposta tra la Uil ed il direttore generale dell’ASP La Paglia

La presa di posizione del direttore generale dell’ASP Messina Paolo La Paglia, dopo le ripetute richieste di dimissioni avanzate dai vertici provinciali della Uil Messina, Tripodi, Calapai, e Lamanna, definendolo inadeguato a ricoprire l’incarico, ha innescato le reazioni con forme di solidarietà e richieste di non esasperare i toni della polemica.

La Paglia ha dichiarato di essere “orgoglioso di essere definito inadeguato dalla UIL di Messina, in quanto tale definizione permette a tutti di percepire la grande e incolmabile differenza che c’è tra me e loro. E’ noto a tutti che le decine di note pervenute dalla UIL non hanno mai modificato alcun percorso dell’attuale gestione dell’ASP di Messina; hanno prodotto solo un effetto, intasare la casella di posta elettronica dell’Assessorato della Salute. Si rassegni la UIL, e anche qualche altro, le pressioni mediatiche su di me non hanno alcun effetto, ne prima ne ora ne mai.Formulo alla UIL di Messina i miei migliori auguri in occasione delle prossime festività e invito il dott. Calapai ad essere più fiducioso ed ottimista, con l’auspicio sincero possa impiegare più tempo a godersi i nipotini, una delle gioie più belle della vita.“

Il senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò inviata a non appesantire i rapporti tre le parti: “E’ in atto una dura polemica tra la Uil e la Uil FP e il dottor Paolo La Paglia. Senza entrare in merito, ritengo che in una situazione delicata come l’attuale, da tutte le parti deve prevalere il senso di responsabilità, evitando toni esasperati e forti, con polemiche mediatiche poco producenti. Del resto, il dottor La Paglia, la cui traiettoria professionale è fuori discussione, ha sempre manifestato correttezza e capacità professionale nel suo operato”.

Paolo Famiano, dirigente sindacale UIL FPLL cui si è rivolto La Paglia, ha ribattuto in una nota: “Le dichiarazioni del direttore generale sono frutto della disperazione per il fallimento nella direzione di una grande azienda sanitaria e dell’esposizione mediatica, in negativo, anche a livello nazionale. Convinto di avere ricevuto il “feudo” Asp di Messina, per i servigi resi ai suoi “padrini” politici, crede di dovere dare conto soltanto a chi l’ha nominato (l’ha detto anche in un’intervista), mentre in democrazia la legittimazione viene dai cittadini anche attraverso le associazioni cui aderiscono. I riferimenti agli affetti familiari qualificano la “statura” del personaggio ed appartengono nel linguaggio ad una consorteria causa di molteplici tragedie per il popolo siciliano e condannato e rigettato da tutte le persone perbene che, per fortuna, in Sicilia sono la stragrande maggioranza. Libero di essere orgoglioso degli “attacchi” della UIL; anche noi siamo orgogliosi di stare dalla parte dei cittadini e degli operatori sanitari che quotidianamente vivono sulla propria pelle la sua scandalosa gestione dell’Asp“.



La solidarietà nei confronti del segretario generale UIL FpL dr Giuseppe Calapai è stata espressa anche dal vice coordinatore della Uil Medici Paolo Calabrò: “Si è andati ben oltre alla vicenda sanità personalizzando nel peggiore dei modi ruolo e funzione istituzionale. C’è stata l’assoluta mancanza di rispetto verso chi ricopre con onesta, disinteresse e trasparenza ruolo e funzioni sindacali”.