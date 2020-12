Il Duo Imbesi Zangarà celebra i dieci anni insieme: primo step è omaggiare Morricone

Il Duo Imbesi Zangarà è ormai di casa in 24live.it ed aveva già preannunciato nella scorsa puntata di ‘Punti di Vista’, intervistati da Giusy La Malfa, importanti progetti e novità.

Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà sono i due Maestri che, tra l’altro, curano per noi la rubrica ‘Musica e Spettacolo’ perchè per loro il loro non è soltanto un mestiere, ma molto di più. La musica li ha uniti nella vita e nella carriera, la loro passione non arde ma canta melodie di musica classica su note eseguite, reinventate e personalizzate ma mai stravolte.

Ieri, in occasione, dei loro primi dieci anni insieme, il Duo ha presentato al pubblico un unicum: la celebrazione dei 30 anni dall’Oscar destinato al “Nuovo Cinema Paradiso” con l’omaggio al grande maestro Ennio Morricone. Come? Attraverso un breve videoclip, che sarà il primo dei quattro, che immerge l’ascoltatore nell’atmosfera del film tanto amato dall’Italia e non solo, contestualizzato nel territorio di Palazzo Adriano, comune che ha ospitato la regia delle scene originali della famosa pellicola.

“Nuovo Cinema Paradiso è il film nostalgico per eccellenza, non solo del cinema italiano. – ha dichiarato il critico cinematografico Miriam Romeo – È un ricordo/omaggio del cinema che oggi si fa ancora più malinconico, per gli amanti della pellicola stampata in particolare, diventando ricordo del ricordo. Opera eterna e universale, un vero esempio di ‘classico’, perché ha in sé caratteristiche romantiche e romanzesche; risultato che sarebbe stato impossibile da ottenere senza la colonna sonora di Ennio Morricone, un malinconico sorriso fatto musica, così che anche Alfredo possa vederlo”.

Una scelta, quella di Carmen e Carmelo, che non si pensava potesse avere un tratto così delicato ma forte, in un anno intenso e drammatico come quello che volge al termine e che è stato banco di prova per gli artisti e palco di perdite incolmabili, come appunto quella del Maestro Morricone.

“Il 12 dicembre 2010 è per me e Carmen una data molto importante. Coincide con il nostro inizio, sia come duo che come coppia. I progetti in cantiere erano ben diversi ma non ci piaceva l’idea di restare completamente fermi, volevamo comunque coinvolgere chi ci segue per festeggiare insieme questa ricorrenza” – ha dichiarato Carmelo Imbesi, all’interno della sua nota stampa. “Ogni anno festeggiamo sempre questa data. La musica ci ha uniti e ci accompagna da sempre e celebrarla insieme a chi ci stima per noi è importante. Il 2020 è stato un anno molto difficile per tutti e la musica, nonostante sia stata sacrificata e messa da parte, ha accompagnato sempre, dai primi mesi del lockdown sino ad oggi tutti noi: è stata

l’alternativa alle notizie di Cronaca e, nel nostro piccolo, vogliamo donare un po’ di calore per questo Natale”. – ha aggiunto Carmen Zangarà.



Da ieri e fino al 22 , sui loro canali social, ci saranno delle video release nate in collaborazione con il comune di Palazzo Adriano e interamente girate nei luoghi set del film “Nuovo Cinema Paradiso” e basati sulla colonna sonora omonima trascritta per due Chitarre dal Chitarrista Giapponese Noriyasu

Takeuchi.



Il primo dei 4 videoclip

Tutte le pagine di cronaca di quegli anni parlarono dell’uscita di quel film, descrivendo soprattutto le reazioni del pubblico del grande schermo e anche se la prima uscita fu un flop, l’appassionato, commovente, sincero ‘Nuovo Cinema Paradiso’ conquistò l’Oscar e il Golden Globe al miglior film straniero classificandosi tra uno dei migliori film italiani di sempre. Con la regia di Giuseppe Tornatore e le colonne sonore di Ennio Morricone, il film è l’elogio alla settima arte, una lezione di vita eterna narrata da quell’amicizia salvifica tra il piccolo Totò e il proiezionista Alfredo, ambientata a Giancaldo, paesino del cuore siciliano che ospita Palazzo Adriano, il set del ‘Nuovo Cinema Paradiso’.

