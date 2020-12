Sfiducia al sindaco Munafò, la gestione delle emergenze (Covid e alluvione) ha fatto traboccare il vaso

La rottura nei rapporti tra l’amministrazione comunale di Terme Vigliatore e la maggioranza del consiglio comunale, iniziata alla fine del 2019, a distanza di meno di un anno ha portato alla mozione di sfiducia, che può contare sui numeri per poter essere approvata già prima di Natale.

I Consiglieri Comunali Daniele Biondo, Maria Rita Calabrò, Francesco Canduci, Florinda Duci, Domenico Feminò, Domenico Genovese e Fabio Valenti Fabio hanno firmato materialmente la mozione, condivisa anche alla presidente del Consiglio Emanuela Ferrara. Sono quindi otto su dodici i consiglieri pronti a votare la decadenza anticipata del sindaco Domenico Munafò e di tutti gli organi amministrativi del Comune, che ponterà al ritorno alla urne già nella prossima primavera 2021, a meno di tre anni dalla precedente tornata elettorale.

Nella seduta consigliare di ieri sera il consigliere Fabio Valenti a nome di tutti i firmatari ha letto una nota che anticipa il contenuto della mozione. “Alla base della nostra sofferta decisione, ci sono motivazioni di carattere sia politico che amministrativo, che saranno meglio illustrate nella seduta di consiglio comunale che il Presidente convocherà, al fine di porre in discussione la stessa, entro 10 e non oltre giorni 30 dalla presentazione.

E’ fuor di dubbio che all’alba della sindacatura Munafò, nessuno dei consiglieri firmatari avrebbe potuto soltanto pensare di giungere a questo epilogo. Nulla di personale nei confronti del Sindaco Munafò ma, purtroppo, è a nostro parere la capacità di ricoprire il ruolo politico di Sindaco che è venuta meno. Tra le motivazioni, rifacendoci all’ordine del giorno, la goccia che letteralmente ha fatto traboccare il vaso è stata la gestione delle emergenze, quindi del Covid e dell’Alluvione, ancora attuali in paese. La gente ha dimostrato paura!!! Fino ad arrivare a chiedere delle risposte, mobilitandosi in massa fino alle porte del Palazzo Municipale.

Abbiamo chiesto noi questo Consiglio Comunale ma, alla luce della conferenza stampa tenuta dal Sindaco, guardandoci negli occhi, abbiamo capito che Munafò non è stato in grado di incarnare la figura di Amministratore, soprattutto di fronte a questi momenti. Ragion per cui bisognava fare qualcosa. Con senso di sacrificio e responsabilità, abbiamo deciso di fare un passo indietro, ridando la parola ai cittadini, proponendo proprio adesso la mozione di sfiducia. Non bisognava più perdere tempo di fronte al grido di allarme di un territorio, perchè rimandare sarebbe troppo tardi. Terme Vigliatore non può permettersi di piangere vittime per via di un’ulteriore disastro alluvionale che possa riverificarsi in un territorio così fragile ed esposto com’è il nostro adesso”.

L’approvazione della mozione porterebbe alla nomina di un commissario ad acta, che avrà il compito di traghettare il paese fino alle prossime elezioni nelle primavera 2021. “Ci rivolgeremo – chiariscono i firmatari – alle Istituzioni quali Presidente della Regione ed Assessorato agli Enti Locali, confidando nella nomina di un Commissario che abbia le giuste esperienze e competenze per la gestione di eventi analoghi a quelli che hanno colpito la nostra cittadina, nella speranza che lo stesso, contrariamente a quanto fatto fino adesso, possa dare risposte e soluzioni immediate alle emergenze, in sinergia con le Istituzioni preposte, con interventi mirati per garantire la messa in sicurezza del Territorio e la pubblica incolumità“.