Covid-19, individuati i centri di stoccaggio per Messina e provincia dei primi vaccini in arrivo a gennaio

L’Assessorato regionale alla Sanità sta definito il piano per la distribuzione dei primi vaccini anti Covid destinati alla Sicilia, sulle 3,4 milioni di dosi assegnate all’Italia.

Prima dell’approvazione definitiva del piano anti vaccino da parte del attende ancora l’ok dell’Ema, agenzia europea del farmaco, è stato necessario individuare gli ospedali dotati o pronti ad acquistare le celle frigorifere idonee a conservare del flaconi a -75°C. A livello regionale sono state individuate 33 strutture ed a Messina le prime forniture saranno allocate al Policlinico, al Piemonte, al Papardo e in provincia solo a Patti.

Il deputato regionale Pino Galluzzo ha precisato come la scelta di Patti sulla costa tirrenica non rappresenta una bocciatura per Milazzo e Barcellona. “Ho avuto conferma dall’assessorato regionale – dichiara il rappresentante del movimento Diventerà Bellissima – che al momento sono stati individuati solo le strutture dotate dove sono già attivi i centri emotologici e quindi dotati di strumentazione adeguata allo stoccaggio del vaccino alla temperatura richiesto di -75°. I punti per la vaccinazione saranno definitivi in una seconda fase e non saranno penalizzati i comprensori di Barcellona e Milazzo”.

Tra le ipotesi al vaglio dei vertici della sanità regionale c’è quella della somministrazione in modalità drive-in o per mezzo di grandi spazi pubblici come stadi e palestre. La precedenza è stata assegnata ospedali e nelle strutture sanitarie.

Il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha emanato oggi l’avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale.

Dal 16 dicembre prossimo medici, infermieri e assistenti sanitari, potranno inviare la loro candidatura per via telematica sul sito del Governo all’indirizzo http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-bandi/14487.