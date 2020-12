A Furnari sarà creato un centro Usca per la gestione dei casi Covid-19 in isolamento

L’amministrazione comunale di Furnari, guidata dal sindaco Maurizio Crimi ha stipulato un accordo con l’ASP di Messina per la creazione di un centro USCA – Unità Speciali di Continuità Assistenziale – per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19. Per i casi che non necessitano di ricovero ospedaliero saranno messi a disposizione i locali del Centro Servizi di Contrada San Filippo.

“La situazione epidemiologica di diffusione contagio – afferma Crimi – non è ancora sotto controllo e soprattutto il problema del tracciamento sta creando disagi soprattutto a coloro che sono stati sottoposti in isolamento domiciliare, perchè positivi asintomatici o in attesa dell’esito del tampone. Per far fronte a questa situazione abbiamo ritenuto necessaria la predisposizione di tutte le misure di contrasto che possano recare utilità alle comunità furnarese, ma anche a quelle confinanti con il territorio del Comune di Furnari. L’iniziativa esprime la consapevolezza della necessità di iniziative immediate di carattere straordinario ed urgente, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, monitoraggio e presa in carico, a livello territoriale. Occorre contribuire ad una riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, sia al fine di contenere la diffusione del contagio, sia con funzione di filtro, necessario a frenare l’afflusso negli ospedali. Un servizio che dovrà contribuire a gestire e arginare al meglio il diffondersi della pandemia e di cui potranno giovarsi i cittadini furnaresi ma anche quelli dei paesi confinanti con Furnari”.