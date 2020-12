Terme Vigliatore, presentata la mozione di sfiducia per il sindaco Domenico Munafò

Otto consiglieri del comune di Terme Vigliatore hanno presentato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Domenico Munafò.

La richiesta è stata protocollata stamattina presso l’ufficio comunale e porta la firma dei consiglieri Maria Rita Calabrò, Francesco Canduci, Florinda Duci, Domenico Feminò, Fabio Valenti, Daniele Biondo e Domenico Genovese. La prima destinataria della lettera è il presidente del consiglio comunale Emanuela Ferrara, che dovrà procedere alla convocazione del consiglio comunale tra il decimo ed il trentesimo giorno da oggi, così come previsto dai termini del regolamento. Per l’approvazione delle mozione di sfiducia sono necessari otto voti sui 12 consiglieri, che compongono il civico consesso. Se rimarrà la compattezza di questo gruppo di firmatari della sfiducia, a cui dovrebbe aggiungersi la presidente del consiglio Ferrara, che, pur non firmando la richiesta, condivide la decisione dei colleghi, la decadenza dell’attuale sindaco Domenico Munafò appare già scontata. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà l’opportunità di un confronto tra la parti, che comunque sembrano distanti. Lo stesso sindaco nell’ultima conferenza stampa aveva ventilato l’ipotesi di una sfiducia, dopo il mancato accordo sul rimpasto della giunta, al termine di una serie di botta e risposta che non aveva portato a trovare un punto d’intesa, per costituire un esecutivo d’interesse pubblico, finalizzato a raggiungere alcuni obiettivi primari per il rilancio del paese delle terme.