Città Aperta chiede riscontri alle denunce di Nino Abbate, ideatore del Museo Epicentro

La vicenda del tubo di scolo delle acqua bianche che ad ogni acquazzone danneggia l’area esterna del Museo Epicentro, dove il suo ideatore Nino Abbate ha realizzato il Giardino di Salva, diventa oggetto di un’interrogazione consiliare, presentata dai consiglieri comunali del gruppo Città Aperta, Antonio Dario Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti. Gli esponenti d’opposizione hanno chiesto notizie in merito alla segnalazione del fondatore del museo Epicentro di Gala, sulla presenza di un tubo di scolo delle acque bianche all’interno del giardino attiguo alla struttura museale, che secondo Abbate sarebbe di proprietà del Comune.

“Come denunciato più volte dall’artista barcellonese Nino Abbate, fondatore e direttore del Museo Epicentro di Gala, all’interno dell’area esterna del suddetto Museo un tubo di scolo delle acque bianche che egli ritiene essere stato installato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Ad ogni evento meteorico più rilevante, la stessa conduttura sversa grossi quantitativi d’acqua all’interno dell’area in cui si trova il Museo, mettendo a rischio sia la parte esterna ma anche la struttura museale. Il Museo Epicentro rappresenta un fiore all’occhiello dell’arte contemporanea che andrebbe sempre tutelato e valorizzato, e che lo stato di fatto di cui trattasi mette a rischio uno degli elementi di maggior pregio del panorama culturale della nostra città. Chiediamo quindi all’Amministrazione riscontri a quanto sostenuto dal direttore del Museo Epicentro, secondo cui il tubo di cui trattasi è stato installato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ed in caso affermativo, auspichiamo che si possa intervenire in tempi ragionevoli al fine di rimuovere al più presto la suddetta situazione di pericolo”.